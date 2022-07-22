Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin gayretleriyle ortaya çıkan tahıl sevkiyatına yönelik mutabakatın imza töreni için İstanbul'a gelen Şoygu ile Kalender Kasrı'nda görüştü.
İkili ve bölgesel savunma, güvenlik konularının ele alındığı toplantıda, Bakan Akar tarafından Ukrayna'da acil ateşkese olan ihtiyaç bir kez daha vurgulanırken, tahıl ve gıda malzemelerinin denizden emniyetle sevkine yönelik çalışmalara katkılarından dolayı Şoygu'ya teşekkür edildiği bildirildi.
Etiketler: Hulusi Akar Türkiye- Rusya İlişkileri
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