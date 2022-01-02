Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 11:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, Küba Milli Günü’nü kutladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Küba Milli Günü'nü kutladı.
Şentop, Milli Gün dolayısıyla Küba Cumhuriyeti Halkın Gücü Ulusal Parlamentosu Başkanı Juan Esteban Lazo Hernandez'e tebrik mektubu gönderdi.
Küba Milli Günü'nü kutlayan Şentop, mektubunda "Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğine dayanan ilişkilerimizin yakın gelecekte parlamentolar arası ziyaret ve temaslarla da kuvvetlendirilmesini diliyorum" ifadesini kullandı.
Şentop, 2022'nin dost Küba halkına sıhhat, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.
Etiketler: Mustafa Şentop
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