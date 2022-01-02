Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

“Sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.”



Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları @trthaber’de.https://t.co/Up1xVcECqz pic.twitter.com/PZpYfmZijM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 2, 2022

"Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."