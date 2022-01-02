Taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
“Sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.”— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 2, 2022
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları @trthaber’de.https://t.co/Up1xVcECqz pic.twitter.com/PZpYfmZijM
"Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2022
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/tQwqiB1Inm
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