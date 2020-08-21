Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Petrol Fırtınası adlı eseriyle dikkati çeken, Ankara'nın "milli görev" diyerek Musul'a gönderdiği, 5 yıl sonra geri dönen ve biriktirdiği belgeleri Cumhurbaşkanına sunacağı gün 12 Aralık 1973'te bir otel odasında ölü bulunan Karadağ'ı da unutmadı.

"merhum Raif Karadağ'ı rahmetle anıyorum"

Mustafa Şentop paylaşımında, "Bu anlamlı gün vesilesiyle Türkiye'nin doğal kaynakları ve özellikle petrol hususunda stratejik çalışmalara imza atan, eserleriyle nesillere şuur kazandıran ve bu uğurda canını feda eden merhum Raif Karadağ'ı rahmetle anıyorum. Ruhu şadolsun" ifadelerini kullandı.