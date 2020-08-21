Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili sorulan soruya yazılı yanıt vererek Kariye Camii'nin, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gibi Türkiye'nin mülkiyetinde bulunan bir kültür varlığı olduğuna dikkati çekti.

"Tüm kültürel varlıklarımızı en titiz şekilde korumaktayız"

Türkiye'deki kültürel varlıkların en titiz şekilde koruduğuna işaret eden Aksoy, "Kültür ve tarihimizden gelen hoşgörü geleneğimiz ve uluslararası sözleşmelerden doğan hak ve sorumluluklarımız çerçevesinde tüm kültürel varlıklarımızı en titiz şekilde korumaktayız" açıklamasını yaptı.

Aksoy, Yunanistan'ın ülkesindeki Osmanlı cami ve mescitlerini kiliseye çevirdiğini hatırlatan Aksoy, "Altını çizmek isteriz ki, bir dünya miras alanında yapılan statü değişikliği, UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye aykırılık teşkil etmemektedir. Kendi topraklarındaki Osmanlı mirası cami ve mescitleri kiliseye çeviren Yunanistan, diğer dinlere saygı konusunda bize söz söyleyecek en son ülkedir" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan’ın bu konuda bize ders vermeye kalkması hadsizliktir"

Kendi ülkesindeki Türk azınlığın insan hak ve özgürlüklerini uluslararası anlaşmalara rağmen Yunanistan'ın her türlü baskıcı uygulamayla bu hakları kısıtladığını belirten Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan’ın bu konuda bize ders vermeye kalkması ise hadsizliktir. Yunanistan’ın tarihsel kompleksleriyle bölgede suni gündemler yaratma çabası başarısızlığa mahkumdur. Yunanistan’ı bir kez daha tarihiyle barışmaya ve Müslümanlar'ın kendi ülkesinde ibadetlerini yerine getirmeleri için gereken imkanları sağlamaya davet ediyoruz."