Gündem
AA 08.09.2025 08:43

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve eğitim camiasının bütün mensuplarına hayırlı olmasını diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı yeni eğitim öğretim yılına ilişkin mesajda şu ifadelere yer verdi:

"2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamızın bütün mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemin bilgiyle, başarılarla ve güzel hatıralarla dolu olmasını temenni ediyor, geleceğimizin teminatı evlatlarımıza ve onların yolunu aydınlatan öğretmenlerimize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin."

