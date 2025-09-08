TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NSosyal hesabından paylaştığı yeni eğitim öğretim yılına ilişkin mesajda şu ifadelere yer verdi:

"2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamızın bütün mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum. Yeni dönemin bilgiyle, başarılarla ve güzel hatıralarla dolu olmasını temenni ediyor, geleceğimizin teminatı evlatlarımıza ve onların yolunu aydınlatan öğretmenlerimize üstün muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin."