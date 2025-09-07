Az Bulutlu 17.3ºC Ankara
Gündem
AA 07.09.2025 23:24

Bakan Yerlikaya: Halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısına yönelik, "Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya: Halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanı Yerlikaya,Yerlikaya, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özel'in çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli ara kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı ve kurulların görevden tedbiren uzaklaştırıldığını, yerine geçici kurul atandığını anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mahkeme kararlarını yok saymak, halkı sokağa dökmeye çalışmak açıkça hukuka meydan okumaktır. Hiç kimse kanunların üstünde değildir. Devlet, hukuka aykırı her girişime karşı kararlılıkla gereğini yapacaktır. Sokak çağrıları yaparak, kamu düzeninin ve milletimizin huzurunun bozulmasına, sokakların provoke edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

