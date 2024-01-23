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Gündem
AA 23.01.2024 09:09

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kırgızistan'a geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kırgızistan'a geçmiş olsun mesajı

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Aksu ilinin Üçturfan ilçesine bağlı Vuşi kasabası olan sarsıntı, Aksu il merkezinin yaklaşık 140 kilometre batısında, Kırgızistan ve Kazakistan sınırı yakınındaki dağlık bölgede, yerin 22 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Depremde henüz can kaybı bildirilmezken, yerel saatle 03.00 itibarıyla (TSİ 22.00) merkez üssüne 20 kilometre mesafedeki 20 köyde iki evin ve bazı ahırların yıkıldığı aktarıldı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 7,1 büyüklüğünde deprem
Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 7,1 büyüklüğünde deprem

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kırgızistan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak soydaşlarımızın her zaman yanındayız."

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Numan Kurtulmuş Kırgızistan Deprem
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