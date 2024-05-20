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Gündem
TRT Haber 20.05.2024 11:06

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kurtulmuş, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bazı yetkilileri taşıyan helikopterin kazaya uğramasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum. Aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer merhumlar için taziyelerimi bildiriyorum."

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