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Gündem
AA 10.04.2024 22:11

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Haniye'ye taziye telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, telefonda görüştüğü Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye başsağlığı dileyerek, İsrail'in işlediği bütün insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Haniye'ye taziye telefonu

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, Haniye ile telefonda görüştü. Kurtulmuş, İsrail saldırısında 3 çocuğu ve 3 torununun şehit olması nedeniyle Haniye'ye başsağlığı diledi.

Şehadet haberini almasının ardından Haniye'nin gösterdiği metin duruşun bütün İslam ümmetine ve insanlığa örnek olduğunu ifade eden Kurtulmuş, İsrail'in hastaneleri bombalayarak, insanları öldürerek, Gazze halkını açlığa ve susuzluğa terk ederek işlediği bütün insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini belirtti.

"Gazze'nin onurlu direnişini selamlıyorum"

Öte yandan Kurtulmuş, İsrail saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İşgalci, zalim, siyonist rejimin saldırısında oğulları ve torunları barbarca şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye sabır ve başsağlığı diliyorum. İsmail Haniye'nin, şehadet haberini aldığındaki vakur duruşu ve metaneti, Filistin özgür olana dek sürecek bir mücadeleyi dünyaya yeniden ilan ediyor. Gazze'nin onurlu direnişini saygıyla selamlıyorum."

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