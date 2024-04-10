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Gündem
TRT Haber 10.04.2024 20:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas lideri Haniye'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye’ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas lideri Haniye'ye taziye telefonu

İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı.

Saldırıda Haniye'nin ailesinden araçta bulunan herkesin yaralandığı ya da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sağlık kaynakları, saldırıda Haniye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü
İsrail Hamas lideri Heniyye'nin 3 oğlunu ve torunlarını öldürdü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye ile görüşmesinde, İsrail'in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.

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