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Gündem
TRT Haber 10.04.2024 17:27

Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi parti liderleriyle görüştü. Erdoğan ve genel başkanlar, karşılıklı olarak birbirlerinin bayramını tebrik etti.

Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine bayram tebriği

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanlar karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

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