Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset yolculuğumuzu aynı şekilde sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatlarına seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz"

Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde kardeşlerimiz zulüm görüyor, katliama uğruyor, açlık ve kıtlık çekiyor. İşgal altındaki topraklarında on yıllardır baskıya, şiddete, eziyete maruz kalan Filistin halkı, Ramazan-ı Şerif gibi bayramı da hüzünlü geçiriyor. Geride bıraktığımız 6 ayda bombalanan ve bu bombalar altında şehit olan 34 bin Filistinli kardeşimizin acısı aileleriyle birlikte bizim de yüreğimizi dağlıyor. Gazzeli kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Onları rahmetiyle, merhametiyle ve nusretiyle kuşatsın diyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya, Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya, Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/y96y2Gq8mL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 10, 2024

Ülkemizin 21 yıldır mazlumlarla dayanışma noktasında sergilediği dik ve dirayetli duruşu yok sayanları bugün bir kez daha Allah'a havale ediyoruz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine ve milletine iftira atanları akla, vicdana ve ferasetle davranmaya davet ediyoruz.

"Ülkemiz, dünyada Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülke olmuştur"

Türkiye, Gazze'deki zulmün durması, bölgedeki barışın ve sükunetin hakim olması için elinden gelen her şeyi yapmıştır ve yapmaktadır. Bugüne kadar bölgeye gönderdiğimiz toplam 45 bin tonluk insani yardımla ülkemiz, dünyada Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülke olmuştur. Ülkemizin Gazze ve Filistin için tüm imkanlarını nasıl seferber ettiğini ülkemizdeki istismarcılar görmese de sahadaki mazlumlar çok iyi görüyor. Son olarak havadan da Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Bu tedbirlerimizin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Adalet Divanı kararları uygulanıncaya, Gazze'ye kesintisiz, engelsiz ve yeterli miktarda insani yardım ulaştırılıncaya kadar devam ettireceğiz. Birileri bilmese de hatta bildikleri halde çarpıtsalar da biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Havadan Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Bu tedbirlerimizi, BMGK ile Uluslararası Adalet Divanı kararları uygulanıncaya kadar devam ettireceğiz. pic.twitter.com/YQSi3P8MI2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 10, 2024

Bu uğurda bedel ödesek dahi Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız.

"Rekabet seviyesi yüksek bir seçim sürecini alnımızın akıyla geride bıraktık"

Son derece çekişmeli geçen rekabet seviyesi yüksek bir seçim sürecini hamd olsun milletçe alnımızın akıyla geride bıraktık. Bu vesileyle bir kez daha 31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sandıkta tecelli eden iradeyle göreve gelen belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Demokratik haklarını kullanmak suretiyle demokrasimizin gücüne güç katan her bir vatandaşıma hasleten teşekkür ediyorum. Seçimlerin sorunsuz bir şekilde icra edilmesini sağlayan adalet ve emniyet teşkilatlarımıza, sandık görevlilerimize, siyasi partilerimizin mensuplarına ayrıca şükranlarımı sunuyorum.

Emeklerini, gayretlerini, samimiyetlerini çok iyi bildiğim AK Partimizin farklı kademelerinde görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarıma da buradan en kalbi teşekkürlerimi ifade ediyorum. Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz MHP'li kardeşlerimize de teşekkür ediyorum.

"Biz de her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız"

Seçim sonuçları elbette ayrı ve kapsamlı bir değerlendirmenin konusudur. Biz de her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan, milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz MYK toplantımızda bunun ilk adımını attık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz MYK toplantısında bunun ilk adımını attık. pic.twitter.com/yKjKo0Wxao — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 10, 2024

İnşallah halkayı sürekli genişleterek istişarelerimize devam edeceğiz. Biz kurulduktan sadece 15 ay sonra milletin teveccühüne mazhar olmuş, 22 yılda girdiği 17 seçimin hepsinde sandıktan birinci çıkmış bir partiyiz. Seçim başarılarımızın arka planında milletimizle hep güçlü gönül köprüleri kurmamız vardır. Kendimizi yenileme, güncelleme, güç ve enerji toplamış olarak yola revan olma konusunda her zaman farkımızı ortaya koyduk. Siyaset yolculuğumuzu aynı şekilde sürdüreceğiz.

"AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır"

Burada şu hususu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Biz sizin şer gördüklerinizde hayır olabilir ikazına ram olmuş insanlarız. Biz, olanda hayır olduğuna tüm kalbimizle inanan bir kadroyuz. 31 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle AK Partimiz için, davamızın geleceği için, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için hayra tevdir olacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymuyoruz. Sizlerden de asla yeise kapılmamamızı, tefrikaya düşmemenizi, aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Ramazan Bayramının hepimizi saran manevi havasının bu duygularımızı perçinlemesini ve kökleştirmesini temenni ediyorum.

"Milletçe en muhkem kalemiz olan kardeşliğimizi de yeniliyoruz"

Rabbimizin gönüllerimizi yumuşattığı bayram günleri millet olarak bizlere büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu müstesna günler vesilesiyle ezelden ebede giden kadim kardeşliğimizi tekrar hatırlıyoruz. Kırgınlıkları gidermek, küsleri barıştırmak ve helalleşmek suretiyle milletçe en muhkem kalemiz olan kardeşliğimizi de yeniliyoruz. Gerek teşkilat mensuplarımız arasında gerekse vatandaşlarımız içinde dargınlar varsa bu bayram vesilesiyle helalleşmeyi, sarılmayı, tekrar kucaklaşmayı ihmal etmesin.

Bayram sevincini yaşarken büyüklerimizi hısım ve akrabalarımızı ziyaret etmekten geri durmayalım. Aynı vatan toprağını paylaştığımız dostlarımızı mutlaka arayalım. İhtiyaç sahiplerinin kapısını çalalım. Allah'ın bizlere emaneti olan yetimlerin, öksüzlerin bu mübarek günleri buruk geçirmemeleri için hep beraber seferber olalım. Dünyada artık hiç kimsesi kalmamış yaşlılarımızı özellikle gözetelim, ellerinden öpelim. Ülkelerindeki savaştan, terörden veya zulümden kaçarak son çare olarak Türkiye'ye sığınmış mazlumlara sırtımızı dönmeyelim.

Bilhassa şehitlerimizin emanetlerini bayram sevincimize ortak etmeye ihtimam gösterelim. Bu mübarek günleri 81 vilayetimizde bir kucaklaşma seferberliğine dönüştürerek ruhuna, anlamına ve önemine uygun şekilde idrak edelim. AK Partili kadroların her alanda olduğu gibi milletimizin bayramı bayram gibi yaşamasına da öncülük edeceğine inanıyorum. Sizlere güveniyorum. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Ramazan Bayramınızı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Vatandaşlarımızın yanı sıra yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.