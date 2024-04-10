Emine Erdoğan'dan 10 Nisan Polis Haftası mesajı

Emine Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Emine Erdoğan, mesajında, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun güvenliği, selameti, huzuru için gece gündüz demeden çalışan tüm polislerimizin gününü tebrik ediyor, Türk Polis Teşkilatımızın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Görevi başında şehit düşen bütün güvenlik güçlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum."