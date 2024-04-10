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Gündem
TRT Haber 10.04.2024 11:54

Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı mesajında, `Huzur içerisinde ibadet ve dualarla sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum` dedi.

Emine Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde ibadet ve dualarla sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Umut ışığının Gazze'ye ulaşmasını, mazlum coğrafyada sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar."

 

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Emine Erdoğan Ramazan Bayramı
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