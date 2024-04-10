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Gündem
TRT Haber 10.04.2024 10:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı'nı kutladı: Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ramazan Bayramı için Bayram tebriği paylaştı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan mesajında dünyaya barış diledi: 

Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum

 

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Cumhurbaşkanlığı Ramazan Bayramı Recep Tayyip Erdoğan
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