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Gündem
TRT Haber 10.04.2024 15:28

Erdoğan'ın bayram diplomasisi sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla ülke liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın bayram diplomasisi sürüyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Reisi görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov ile telefonda görüştü

Nijerya

Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Nijerya ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede; Sahel bölgesindeki gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye’nin Nijerya ile savunma sanayii alanında tecrübe, kabiliyet ve imkan paylaşımına devam edeceğini ifade etti.

İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

Kazakistan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kazakistan’da yaşanan büyük sel felaketinden ötürü üzüntüsünü paylaştı ve Türkiye'nin yardıma hazır olduğunu belirtti.

İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.

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