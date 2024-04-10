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Gündem
TRT Haber 10.04.2024 21:01

İbrahim Kalın'dan İsmail Haniye'ye taziye telefonu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail saldırısında çocukları ve torunun şehit olması nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Haniye'yi arayarak başsağlığı diledi.

İbrahim Kalın'dan İsmail Haniye'ye taziye telefonu

Ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın telefon görüşmesinde Haniye ile Gazze'de kötüleşen insani durum, İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları, ateşkes görüşmeleri ve esir takası müzakerelerine ilişkin görüştü.

Kalın Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini de ifade etti.

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Hamas İsrail Gazze İbrahim Kalın
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