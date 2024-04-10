İbrahim Kalın'dan İsmail Haniye'ye taziye telefonu

Ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın telefon görüşmesinde Haniye ile Gazze'de kötüleşen insani durum, İsrail'in hukuk tanımaz saldırıları, ateşkes görüşmeleri ve esir takası müzakerelerine ilişkin görüştü.

Kalın Türkiye'nin Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini de ifade etti.