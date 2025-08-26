TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve yapılmayacaktır

Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü dolayısıyla Afyonkarahisar'da bulunan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kurtulmuş, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşen toplantıda, ağustos ayının Türk tarihi açısından önemine işaret ederek, Malazgirt ve Afyonkarahisar'da tarihin iki büyük zaferinin kazanıldığını, 26 Ağustos’ta bu zaferlerin anıldığını söyledi.

Malazgirt Muharebesi'yle birlikte Anadolu'nun kapılarının Müslüman Türk milletine açıldığını, burasının ebediyen, kıyamete kadar Türk yurdu olarak kalmak üzere ecdat tarafından miras bırakıldığını vurgulayan Kurtulmuş, "Aynı şekilde aradan asırlar geçtikten sonra 72 düvelin hep birlikte yüklenerek Anadolu'yu kendi ellerine geçirmeyi planladıkları, düşündükleri bir zamanda, yokluklar, yoksunluklar içerisinde bir büyük mücadeleyi, kurtuluş mücadelemizi verdik ve o mücadelenin altın halkalarından birisi de Kocatepe'de başlayan, 26 Ağustos ile birlikte 30 Ağustos'a kadar uzanan o süre içerisinde gerçekleştirilen Büyük Taarruz'dur. Öncelikle Büyük Taarruz'un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bütün kuvvet komutanlarını, orada hayatlarını kaybetmiş olan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz" ifadesini kullandı.

Tarihin sadece bir kıssalar dizisinden ibaret olmadığına değinen Kurtulmuş, tarihin her bir halkasının aslında millete ebediyen yapılan bir nasihat olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, her tarih sayfasından ibret almak, ders almak, ders çıkarmak mecburiyetinde olunduğunu ifade etti.

Büyük Taarruz'un öğrettiklerine işaret eden Kurtulmuş, bunlardan birisinin birlik ve beraberlik ruhu olduğunu söyledi.

Emperyalizme karşı ortak bir duruş da sergilendiğini aktaran Kurtulmuş, "Hiç kimse, bu milletin boynuna altın tasmayı geçirebilme gücüne sahip olmadı ve kıyamete kadar da olmayacaktır" dedi.

Kurtuluş mücadelesinin bir diğer özelliğinin de Türk milletinin özgürlüğüne olan düşkünlüğü olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Hiçbir şekilde bir başka gücün bu millete diz çöktürmesi, bu millete boyun eğdirmesi mümkün değildir. Bu millet Allahuekber sedasının dışında hiçbir sedaya boyun eğmemiş, hiçbir sesin karşısında diz çökmemiş, rükuya eğilmemiştir. Bu millet Allah'tan başkasına eyvallah etmez ve etmeyeceğini de özgürlüğüne düşkünlüğüyle ortaya koymuştur" diye konuştu.

"Türkiye istikrar içerisinde olan, yıldız gibi parlayan bir ülkedir"

Eldeki bütün imkanları birleştirerek, fedakarlıkla ve cesaretle mücadele edebilme kabiliyetinin Türk milletinin bir başka özelliği olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Bu milletin en temel özelliklerinden birisi de zoru gördüğü zaman kaçmak değil, zorun karşısında örgütlenebilmeyi, dayanabilmeyi, mücadele edebilmeyi ortaya koyabilmesidir" dedi.

Kurtulmuş, bir asır sonra yine dünyadaki bütün büyük olayların neredeyse hepsinin cereyan ettiği coğrafyanın, Anadolu kıtasının etrafındaki coğrafya olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İsrail'in Filistin üzerindeki baskılarını, zulümlerini, soykırımını görüyorsunuz. Akdeniz'deki karışıklığı, Kızıldeniz'deki karışıklığı, Karadeniz'deki karışıklığı, Kafkaslar'daki, Balkanlar'daki çekişmeleri görüyorsunuz. Tam da bütün bu coğrafyanın ortasında Türkiye istikrar içerisinde olan, yıldız gibi parlayan bir ülkedir. Birileri de Türkiye'nin bu gücünden, güçlenme potansiyelinden fevkalade ciddi şekilde rahatsızlık duymaktadır. Nasıl bizim 103 sene evvel bu topraklarda güçlü bir şekilde, birlik ve beraberlik içerisinde, yan yana ayakta durmaktan başka şansımız yok idiyse, bugün de açıkçası güçlü bir şekilde ayağımızı yere basarak, saflarımızı sıklaştırarak, birlik ve beraberlik içerisinde yola devam etmekten başka hiçbir şansımız yoktur.

Elin oğlu sanmayın ki bu coğrafya üzerindeki ve bu coğrafyanın amiral gemisi olan Türkiye üzerindeki hedeflerinden vazgeçti. Ellerinden gelse Türkiye'yi iki günde bilmem kaç parçaya bölerek bu halkı istikrarsızlık içerisinde maalesef süründürmek isterler. Onun için akıl akıldan üstündür. Hele hele bu milletin feraseti çok daha güçlüdür, büyüktür. Zaman tam da yeniden güçlü, büyük Türkiye olma hedeflerine çok yaklaştığımız bir dönemde, içeride birliğimizi, dirliğimizi sağlamak, yani iç cephemizi tahkim etmek, dışarıda da Türkiye'yi saygın ve güçlü bir ülke olarak, dünyadaki sorunlara çözüm arayan ve çözüm bulan bir ülke pozisyonunda bu istikamette ilerletmektir."

Kurtulmuş, bölgede oynanan oyunların çeşitli siyasi hedefleri olduğu gibi kullandıkları en önemli meselenin Orta Doğu'da etnik, mezhebi ve dini çatışmaları gündeme getirerek Orta Doğu halklarını, bu bölgede yaşayan insanları bölük pörçük hale getirmek olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de de 100 yıllık Cumhuriyet tarihinin 50 yıla yakın bir süresinin terörle mücadeleyle geçtiğine değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin şimdi bu bölgede istikrarın merkezi, birliğini ve dirliğini sağlayacak bir ülke olarak ileriye doğru yürüyeceğini söyledi.

Türkiye'nin önüne şimdi tarihi bir fırsatın çıktığını belirten Kurtulmuş, "Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek, özellikle terör örgütünün kendisini feshettiği kararını ilan etmesiyle birlikte ortaya çıkan tabloyu en iyi şekilde değerlendirmek ve bir daha terörün hiçbir şekilde Türkiye'nin gündeminde olmayacağı bir döneme geçmek zorundayız" diye konuştu.

Kurtulmuş, "Bu sürecin hiçbir noktasında terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış ve bundan sonra da yapılmayacaktır. Bundan emin olunuz" dedi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Türkiye'nin bütün meselelerinin çözüleceği bir komisyon olmadığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu komisyon asla ve asla altını üstünü çizerek söylüyorum. Bir anayasa değişikliğiyle ilgili tartışmanın yapılacağı bir siyasi zemin değildir. Bu komisyonun özelliği şudur. Şu anda Türkiye'deki halkın oylarının yüzde 95'inin temsil edildiği bir komisyondur. Bir siyasi parti dışında bütün siyasi partiler, hatta grubu olmayan siyasi partilerin de tamamı bu komisyonda temsil edilmektedir. Çok farklı fikirlerde olanların ortak bir noktada yani terörün bitirilmesiyle birlikte Türkiye'de güçlü bir iç yapının kurulabilmesi için görüşlerini burada açıkça dile getirdiği bir süreci yaşıyoruz. Burada tekraren ifade ediyorum, herhangi bir anayasa tartışması asla söz konusu değildir. Çok açık söyleyeyim, bir özerklik tartışması, ayrı bir bölge tartışması, farklı ana dillerin resmi dil olması şeklinde en ufak bir talep yoktur. Örgüt liderinin dışarıya çıkarılması, serbest bırakılmasıyla ilgili de en ufak bir çalışma olmadığı gibi bu konuda da bir talep söz konusu değildir."

Kurtulmuş, Cumhuriyet tarihinin 50 yılına mal olan bir terör meselesinin Türkiye siyasetinin yüzde 95'inin de katkılarıyla sonlandırılacağını ve terör örgütünün Türkiye gündeminden kalkacağını vurguladı.

"Bütün toplumsal kesimlerin dinleneceği bir süreci yaşıyoruz"

Bu sürecin başarılı şekilde devam etmemesi için içeride ve dışarıda süreci engellemek isteyenlerin olacağını anlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin amiral gemisi olmasından rahatsızlık duyan bazı emperyalist güçlerin ve onların bölgedeki bazı yansımalarının da süreçten rahatsızlık duyacağını gayet iyi biliyoruz. Onun için burada milletimizin bütün fertlerinin, bütün toplumsal kesimlerin dinleneceği bir süreci yaşıyoruz. Bunun sonunda da ortak mana bir noktada ümit ederim ki bir çerçeveyi ortaya koymak ve bunu da Meclis'in Genel Kurulu'na teklif olarak sunmak mümkün olur. Görüşmelerimize öncelikle hayatlarını, canlarını ortaya koyan şehitlerimizin ailelerini, gazilerimiz ve gazilerimizin ailelerini dinleyerek başladık. Gerçekten oldukça duygulu bir toplantı yaşandı. Orada gazilerimizden birisi, bir çatışmada kaybettiği gözünün yerine takılan yapay gözünü eline alarak, konuşmasını yaptı. Diğer gözünün korneası da çatışmada yanında şehit düşen bir arkadaşından alınan korneayla gerçekleştirilmiş olan bir göz nakliydi. Çok duygulu bir oturum oldu. Şunu söyledi o değerli arkadaşımız. 'Evet, gözümü kaybettim. Gözümün önünde arkadaşlarımı kaybettim ama terör bitecekse, bu ülkede insanlar bir daha asla hayatlarını kaybetmeyeceklerse ve terör örgütü tasfiye edilecekse biz bu sürece sonuna kadar destek veriyoruz.' dedi. Aynı şekilde yine anneleri dinledik. Annelerin konuşmaları içerisinde de bir yaşlı anne dedi ki 'Biz evlatlarımızı gömmek yerine silahları gömmeyi tercih ederiz.' Ümit ederim bu iyi niyetli çalışmalar sonuç verir ve bu memlekette silahlar susturulur."

"Bu ülkede Türklerle Kürtler savaşmadılar ki barışsınlar"

Kurtulmuş, bölge ülkelerinin dağınık ve paramparça vaziyette olmasının İsrail'in bu kadar saldırgan olmasının nedenlerinden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Eğer bölge ülkeleri başta olmak üzere İslam ülkeleri ortak bir irade etrafında toplanabilseydi Allah'ın izniyle bu sonuç ortaya çıkmaz ve İsrail bu kadar saldırgan olamazdı. Şimdi diyoruz ki, Türkiye bu emperyalizmin oyununu asırlık ferasetiyle devlet tecrübesiyle yönetim becerisiyle inşallah ortaya koyacak ve terörü Türkiye topraklarından tamamıyla yok edecek, kazıyacaktır. Bunun için iç kalemizi tahkim etmek en önemli yolumuzdur ve güçlü bir şekilde bu ülkede biz inşallah bu süreci tamamlayacağız. Yapılan bir barış müzakeresi midir? Açık söylüyorum, 'Bu ülkede Türklerle Kürtler savaşmadılar ki barışsınlar.' Bu ülkede olan Kürt etnisitesi üzerinden terör gruplarını ortaya koyarak, bunları kullanarak Türkiye'de bir bölünme, parçalanma senaryosuydu. Şimdi buna Allah'ın izniyle Türkiye'nin hepsi hep birlikte sahip çıkıyor. İnanın ki Doğu'da ve Güneydoğu Anadolu'da da Kürt halkımızın büyük çoğunluğu bu süreçten fevkalade memnun bir şekilde 'Artık silahlar olmayacak, artık bombalar patlamayacak, artık hiçbir şekilde insanlar evlatları için üzülmeyecekler, ağlamayacaklar.' diyerek bu sürece destek veriyorlar."

Silahların yakılmasının "Benim artık bir daha silahla işim olmayacak" anlamında sembolik bir tavır olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bunun, halkın arasındaki birliği, beraberliği sağlayacağını ifade etti.

"Türkiye modelini dünyaya hediye edeceğiz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'de yaşayan bütün etnik yapıların, farklı inanç gruplarının birbirine düşman olmasını gerektirecek tek bir sebep olmadığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ne manaya geldiğini görmek isteyenler herhalde Çanakkale şehitliğini gezdiğinde bu hissi fazlasıyla yaşamışlardır. Osmanlı topraklarının dört bir tarafından Trablusgarp'tan, Filistin'den, Cenin'den, Ramallah'tan, Kudüs'ten insanlar burada şehit oldular. Aynı şekilde Süleymaniye'den, Kerkük'ten, Erbil'den bütün bölgedeki yerlerden insanlar geldiler. Çanakkale'de şehit oldular. Dolayısıyla bizim halkımız arasında ayrışmaya vesile olacak ne tarihi ne kültürel ne inanç bakımından en ufak bir mesele yoktur. Aramıza sokulan meselelerin hepsinin suni olduğunu, hepsinin birtakım dış projelerin sonucu olduğunu biliyoruz ve bunları hep birlikte ortadan kaldıracağız. Bu yolun gerçekten hızlı bir şekilde yürütülmesi için sonucun alınabilmesi için gayret sarf ediyoruz. Herkesin bu dönemin gerektirdiği birlik, beraberlik ve kardeşlik dilini kullanması gerekir. İnşallah bu süreç bittikten sonra da Türkiye'nin artık her yerinde, her sokağında, her dağında, her mezrasında, her yaylasında birlikte hep beraber esenlik içerisinde türkülerimizi, şarkılarımızı söyleyerek hep beraber Türk'ün de Kürt'ün de ortak geleceğini çok daha güçlü hale getirmek için mücadele edeceğiz."

Bu sürecin Türkiye ile ilgili olmadığını aktaran Kurtulmuş, dünyada terör örgütleriyle hükümetler arasındaki görüşmelerin olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bir Türkiye modelini dünyaya hediye edeceğiz. Çatışma çözümleri gerçekten aklıselim içerisinde en uygun yollar ve müzakereler gerçekleştirilerek sonuçlandırılabilir. Bunun için Türkiye modeli gerçekten bütün dünya için bu konuda örnektir. Bunu da ortaya koyabilirsek ne mutlu. Ayrıca şunu da sizi temin ederek söylerim, Türkiye'nin artık bir daha terörle hiçbir şekilde anılmaması yani terörsüz bir bölgenin tesis edilmesi, terörsüz bir bölgenin tesis edilmesinin teminatıdır."

Programa, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bazı milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.