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TRT Haber 05.07.2026 16:57

TBMM Başkanı Kurtulmuş Şırnak'ta

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta TRT Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Terörle anılan bir bölgedeyiz, bugünkü coşkuyu gördük. Bölgede çok önemli bi rödnüş olduğunu görüyoruz. 2 yıllık bir sürenn ardından sona yaklaşıldığını görüyoruz. Geniş tabanlı uzlaşıyı sağlayabilecek misiniz? Nasıl bir yol haritası var?

Gerçekten büyük kalabalıkların olduğu bir ortamda olmaktan mutluyum. Şırnaklıların ve çevre illerden bu kadar zor bir mekana geldiler ve çok güzel bir program oldu. Geçen sene de yine Şırnak'ta Gabar'da bir tören yapmıştık, buralar geçtiğimiz yıllarda bizim haberlerde terörle andığımız yerlerdi. Gabar'da 80 varili geçmiş halde. Bölgede barış iklimi hakim. Sürecin bu noktaya gelmesinde Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli'nin rolü büyük. 21 toplantı gerçekleştirdik. Tarihi komisyon her kesimden insanı dinledi. Oluşan rapor bir yol haritası niteliğinde. Artıokı görgütün kararlılığı da tamdır, nettir, örgütün silah bırakması ve tasfiyesi konusunda. Büyük bir siyasi kararlılıktır. Hepimizin provokasyonlara dikkat etmesi lazım, herkesin kullandığı dile dikkat etmesi lazım. Parlamentomuz tatile girömeden önce büyük oranda bitmiş olur ve Türkiye'nin geleceğini daha güzel bir şekilde konuşuruz. 

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