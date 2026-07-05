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Türkiye
AA 05.07.2026 16:49

Başbağlar Katliamı'nın 33. yılında şehitler törenle anıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 33. yılında törenle anıldı.

Başbağlar Katliamı'nın 33. yılında şehitler törenle anıldı

Katılımcılar, tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret edip katliamda hayatını kaybedenler için dua ederek anıta karanfil bıraktı.

Başbağlar köyü meydanındaki kültür evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Başbağlar Katliamı'nın 33. yılında şehitler törenle anıldı

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu.

Başbağlar Katliamı'nın 33. yılında şehitler törenle anıldı

Katılımcılar, konuşmaların ardından kültür evinde oluşturulan ve katliamda ölenlerin eşyalarının bulunduğu müzeyi gezip hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından o dönem yaşananların anlatılmasını dinledi.

Başbağlar Katliamı'nın 33. yılında şehitler törenle anıldı

Olay

Erzincan kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra para, altın ve değerli eşyaları alarak yağmaladıkları evleri ateşe verdi.

Önce 5 kişiyi bulundukları evleri ateşe vererek öldüren teröristler, daha sonra akşam namazı için camide olan 28 erkeği köy yakınındaki boş alanda topladı.

Bir süre örgüt propagandası yapan teröristler, daha sonra bu kişileri kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede yüzlerce boş kovan bulundu.

Başbağlar Katliamı'nın 33. yılında şehitler törenle anıldı

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