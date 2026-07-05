"Geleceğin Mührü" kampanyası sosyal medyada gündem oldu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın kişisel sosyal medya hesabı ile İletişim Başkanlığının kurumsal hesaplarından yapılan paylaşımlarla başlatılan kampanya, kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

Kabine üyeleri, milletvekilleri, siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri, kanaat önderleri, aktivistler ve çok sayıda vatandaşın destek verdiği kampanya kapsamında, ilk 30 dakika içerisinde on binlerce paylaşım yapıldı.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun katılım gösterdiği "Geleceğin Mührü" etiketi, kısa sürede dijital platformlarda en çok konuşulan konu başlıkları arasına girerek trend listelerinde birinci sıraya yükseldi. Kampanya, son bir ayın en yüksek etkileşim alan sosyal medya gündemlerinden biri oldu.

Türkiye'nin küresel ölçekte üstlendiği role dikkat çekildi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kampanya kapsamında hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak Türkiye'nin küresel ölçekte üstlendiği role dikkat çekti.

Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin ara buluculuk faaliyetlerinden insani yardımlara kadar birçok alanda küresel vicdanın ve diplomasinin sesi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'nin uluslararası alandaki etkinliğinin giderek güçlendiğini vurgulayan Duran, NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi dünya siyaseti açısından kritik öneme sahip organizasyonlara ev sahipliği yaparak uluslararası sistemdeki ağırlığını pekiştirdiğini ifade etti.

Duran, paylaşımında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ara buluculuktan insani yardımlara kadar her alanda küresel vicdanın ve diplomasinin sesi olmaya devam ediyoruz.

NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi dünya siyasetine yön veren kritik zirvelere ev sahipliği yaparak uluslararası sistemdeki ağırlığımızı pekiştiriyoruz.

Bölgesel istikrarın inşasında ve ortak bir geleceğin tasarımında üstlendiğimiz bu tarihi sorumlulukla, adil bir dünya için geleceğin mührünü küresel diplomasiye vuruyoruz. Türkiye, barışın ve iş birliğinin değişmez adresi olmaya devam edecek."

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Geleceğin Mührü" paylaşımı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası kapsamında paylaşımda bulundu.

Memişoğlu, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Kökleri mazide, gözü ufukta olan bir milletiz. Şanlı ecdadımızdan devraldığımız kutlu emaneti sarsılmaz bir inançla yarınlara taşırken, attığımız her adımla Türkiye Yüzyılı'na geleceğin mührünü gururla vuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının ve "Sağlıkta Güçlü Türkiye" mesajının yer aldığı görsele de yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Geleceğin Mührü" paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından İletişim Başkanlığının hazırladığı videoyu "Geleceğin Mührü" başlığıyla paylaştı.

Her eserin milletin geleceğine vurulan bir mühür olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, eser ve hizmet siyasetinden aldıkları güçle Türkiye Yüzyılı'nı kararlılıkla inşa ettiklerini belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Yollarla şehirleri, gönül köprüleriyle insanlarımızı buluşturuyor, teknolojiden savunma sanayine, kültürden enerjiye kadar her alanda güçlü, bağımsız ve büyük Türkiye hedefi için durmadan çalışıyoruz. Çünkü gelecek beklenmez, inşa edilir. Her yatırımımız, her projemiz ve her eserimiz, milletimizin ortak geleceğine vurulan Geleceğin Mührü olmaya devam edecektir."

Bakan Göktaş'tan "Geleceğin Mührü" paylaşımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından, İletişim Başkanlığınca "Geleceğin Mührü" başlığıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

Paylaşımında, Türkiye'nin, diplomasinin, barışın, iş birliğinin ve ortak geleceğin merkezi olmaya devam ettiğini belirten Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belirsizliklerin içindeki istikrarın, krizlerin içindeki çözümün adresiyiz. Geleceğin mührü Türkiye." ifadelerine yer verdi.