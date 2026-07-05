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Gündem
AA 05.07.2026 15:26

DOA ile 5 günde 7,6 milyon ambalaj toplandı

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi ile 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandı.

DOA ile 5 günde 7,6 milyon ambalaj toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, DOA sistemine ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"DOA artık yeni alışkanlığımız. Bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5'inci günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Atmıyor dönüştürüyor, çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz."

Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan görselde, sistemin toplam kullanıcı sayısının 1 milyon 385 bin 673'e, toplanan ambalaj sayısının ise 7 milyon 600 bine ulaştığı bilgisi yer aldı.

DOA ile 5 günde 7,6 milyon ambalaj toplandı

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DOA Murat Kurum Sosyal Medya
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