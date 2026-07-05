Grupta liderliğini garantileyen 12 Dev Adam, ilk turu namağlup tamamlamak istiyor

C Grubu'nda 5'te 5 yapan Türkiye, zirvede yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki 4. müsabakanın ardından ikinci tura yükselmeyi, 5. galibiyetinden sonra ise liderliği garantiledi.

Oynadığı karşılaşmaların 5'inde de sahadan mağlubiyetle ayrılan ve ikinci tura yükselemeyen İsviçre, 4. ve son sırada bulunuyor.

Son Avrupa ikincisi milli takım, İsviçre'ye üstünlük kurup 6'da 6 yaparak ilk turu namağlup tamamlamaya çalışacak.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.

Tarihindeki ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan'a karşı oynayan Türkiye, 90 yıllık süreçte 1062 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakaların 552'sini kazanan Türkiye, 509'undan mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takım, tarihinde bir kez de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlı ekibin 13 Haziran 1995'te İstanbul'da Makedonya ile yaptığı özel maç, 78-78 beraberlikle sonuçlandı.

Resmi maçlardaki ilk galibiyet

A Milli Basketbol Takımı, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Turnuvadaki ilk iki mücadelede Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye'yi mağlup ederek resmi müsabakalardaki ilk galibiyetine imza attı.

En farklı galibiyet ve mağlubiyetler

Ay-yıldızlılar, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla 142-45 yendi.

A Milli Takım, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da organize edilen 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 50 sayı farkla 113-63 mağlup oldu.

Milliler, 3 Temmuz 2024'te Fransa ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında da sahadan 96-46 yenilgiyle ayrıldı.

Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımı'nda "dalya" diyecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, ay-yıldızlı ekibin başında 100. maçına çıkacak.

Ataman, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin yarın sahasında İsviçre ile oynayacağı karşılaşmada önemli bir kilometre taşını geride bırakacak.

Avrupa'nın en başarılı başantrenörleri arasında kabul edilen Ergin Ataman, kariyerinde yeni bir ilke imza atarak ikinci dönemini yaşadığı A Milli Takım'da "dalya" diyecek.

99 maçta 55 galibiyet

A Milli Basketbol Takımı, Ergin Ataman yönetiminde 99 müsabakaya çıktı.

Milliler, bu maçlarda 55 galibiyet ve 44 mağlubiyet aldı.

İlk dönemi: Mart 2014-Ağustos 2016

Ergin Ataman'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'ndaki ilk dönemi yaklaşık 2,5 yıl sürdü.

Deneyimli başantrenör, 22 Mart 2014'te büyük hedeflerle ay-yıldızlıların başına getirildi.

Türkiye, Ataman'ın ilk döneminde 2014 FIBA Dünya Kupası, 2015 Avrupa Şampiyonası ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde mücadele etti.

2014 Dünya Kupası'na çeyrek finalde, 2016 Olimpiyat Elemeleri'ne ise yarı finalde veda eden milli takım, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda da son 16 turunda elendi.

Ergin Ataman, 31 Ağustos 2016'da milli takımdaki görevinden ayrıldı.

Milli takıma dönüşü gümüş madalyayla taçlandı

A Milli Basketbol Takımı ile başantrenör Ergin Ataman'ın yolları, Nisan 2022'de yeniden kesişti.

Milliler, tecrübeli başantrenörün ikinci döneminde çok önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası'nı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Ay-yıldızlı ekip, ev sahibi olduğu 2001 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Şampiyonası'nın ardından üçüncü kez bu başarıyı elde etti.

Ergin Ataman yönetiminde 2022 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda eden milli takım, 2023 Dünya Kupası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ise katılma hakkı kazanamadı.

Kulüp kariyerine 29 kupa sığdırdı

Ergin Ataman, kulüpler düzeyinde 6'sı Avrupa kupalarında olmak üzere 29 şampiyonluk yaşadı.

Anadolu Efes'te 2 Avrupa Ligi, 4 lig, 5 Cumhurbaşkanlığı ve 3 Türkiye Kupası kazanan Ataman, Beşiktaş'ta ise birer lig, EuroChallenge ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Galatasaray'ın başında birer lig ve Avrupa Kupası kazanma başarısı gösteren 60 yaşındaki başantrenör, Ülkerspor'da ise 2'şer kez Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kupası zaferi elde etti.

İtalya temsilcisi Montepaschi Siena ile Saporta Kupası sevinci yaşayan Ergin Ataman, Türk Telekom'da da Cumhurbaşkanlığı Kupası kazandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, son olarak görev yaptığı Panathinaikos ile bir EuroLeague, bir Yunanistan Ligi ve iki Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.