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Gündem
AA 05.07.2026 11:34

İletişim Başkanı Duran, NATO Zirvesi programının detayını açıkladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin programına ilişkin takvimi açıkladı.

İletişim Başkanı Duran, NATO Zirvesi programının detayını açıkladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tertiplenecektir.

Zirvede, savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirilecektir. Öte yandan, Liderler tarafından Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak; Ukrayna’daki durum ve İttifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ele alınacaktır.

İletişim Başkanı Duran, NATO Zirvesi programının detayını açıkladı



Zirve kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Refikaları Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi konuk Devlet ve Hükûmet Başkanları ile eşlerini 7 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tertiplenecek resepsiyon ve akşam yemeğinde ağırlayacaklardır.

Kuzey Atlantik Konseyi, 8 Temmuz günü Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Müttefik Devlet ve Hükûmet Başkanları düzeyinde toplanacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve marjında katılımcı Devlet ve Hükûmet Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir."

NATO'nun gözü Ankara'da: Liderler zirvesi başlıyor
NATO'nun gözü Ankara'da: Liderler zirvesi başlıyor

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