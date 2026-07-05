Çok Bulutlu 25.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 05.07.2026 13:20

16 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 228 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 228 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

16 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon: 228 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Ankara, Antalya, Afyonkarahisar, Aydın, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kilis, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Manisa, Ordu, Şırnak ve Tekirdağ’da 22 ayrı organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda; şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden 'yatırım danışmanlığı' ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, kamu kurum ve kuruluşları zararına zimmet suçunu işledikleri ve tefecilik yaptıkları tespit edildi.

 

10 milyar 166 milyon TL işlem hareketliliği

Operasyon kapsamında 228 şüpheli yakalandı. MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon TL işlem hareketliliği bulunduğu belirlendi. Operasyon sonucunda, şüphelilere ait yaklaşık 818 milyon TL değerindeki 6 şirkete, 28 taşınmaza, 40 taşınıra ve 891 banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Ayrıca çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Açıklamada ayrıca "Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" denildi.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Suç Örgütü
Sıradaki Haber
Grupta liderliğini garantileyen 12 Dev Adam, ilk turu namağlup tamamlamak istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:07
İstanbul merkezli 8 ilde terör soruşturmasında 39 gözaltı
13:56
RTÜK'ten NATO Zirvesi yayınları için "milli güvenlik" vurgusu
13:40
LGS tercihlerinde "Rota Maarif" dönemi başlıyor
13:05
Grupta liderliğini garantileyen 12 Dev Adam, ilk turu namağlup tamamlamak istiyor
12:49
Kocaeli'de terör şüphelisi 28 kişi yakalandı
12:44
Yaşlı ve engelli aylıkları için 8,1 milyar liralık ödeme başladı
Kars'ta yağışlar barajları doldurdu: Tarım arazilerini su bastı
Kars'ta yağışlar barajları doldurdu: Tarım arazilerini su bastı
FOTO FOKUS
Dijital dünyanın adı: Siber Uzay
Dijital dünyanın adı: Siber Uzay
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ