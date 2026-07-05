Hamas: İsrail, Gazze'ye saldırılarını meşrulaştırmak için aleyhimizde propaganda yürütüyor

Hamas sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, İsrail'in, Hamas'ın personel ve silahlanma açısından askeri gücünü artırdığına ilişkin giderek artan söylemlerinin Hamas'a karşı açık bir propaganda olduğunu belirtti.

Kasım, bu provokasyonların, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarını, katliamları, ateşkes anlaşmasını ihlal etmesini meşrulaştırmayı amaçladığını" kaydetti.

İsrail medyası 3 Temmuz'da yayınlanan haberlerde, İsrail ordusunun bazı değerlendirmelerine yer vermişti. Bu değerlendirmelerde, Hamas'ın yaklaşık 27 bin silahlı mensubunun yanı sıra binlerce roket, patlayıcı cihaz ve insansız hava aracına sahip olduğu, tünel sistemlerini yeniden aktif hale getirdiği iddia edilmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Resmi verilere göre, ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda 1066 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 445 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 90'a, yaralı sayısı 173 bin 553'e yükseldi.