Çok Bulutlu 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.07.2026 15:04

Katar'da deniz trafiği bir haftalık duraklamanın ardından yeniden açıldı

Katar, bölgedeki askeri operasyonlardan kaynaklı meydana gelen olayın ardından bir haftadır askıya alınan denizcilik faaliyetlerinin tamamının yeniden başlatıldığını duyurdu.

Katar'da deniz trafiği bir haftalık duraklamanın ardından yeniden açıldı

Katar Ulaştırma Bakanlığı, geçen hafta askıya alınan denizcilik faaliyetlerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamada, bugünden itibaren tüm deniz araçları ve gemiler için deniz ulaşımı faaliyetlerinin tamamen yeniden başlatılmasına karar verildiği ifade edildi.

Bakanlık, tüm kişi ve kuruluşlara "yürürlükteki düzenleme ve talimatlara uymaları, ayrıca tüm seferlerde en üst düzey güvenliğin sağlanması amacıyla güvenlik ve emniyet ekipmanlarının eksiksiz bulundurulduğundan emin olmaları" çağrısında bulundu.

Katar İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da bölgedeki askeri operasyonlardan kaynaklı şarapnel parçalarının denizdeki bir tekneye isabet etmesi sonucu 1 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Katar Ulaştırma Bakanlığı ise bir gün sonra "uluslararası denizcilik sözleşmeleri hükümlerine tabi olan büyük ölçekli ticari gemiler haricinde ülke genelinde deniz seyrüseferinin ve bazı denizcilik faaliyetlerinin ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak askıya alındığını" açıklamıştı.

Faaliyetlerin askıya alınması kararının gerekçesine ilişkin bir bilgiye yer verilmemişti.

ETİKETLER
Katar
Sıradaki Haber
Hollanda Genelkurmay Başkanı: Türkiye'nin NATO içindeki rolü daha da büyüyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:31
DOA ile 5 günde 7,6 milyon ambalaj toplandı
15:26
İşgalci İsrail, haziranda Mescid-i Aksa'ya 26 baskın düzenledi
14:47
10 il için "sarı" alarm: Kuvvetli yağış bekleniyor
14:07
İstanbul merkezli 8 ilde terör soruşturmasında 39 gözaltı
13:56
RTÜK'ten NATO Zirvesi yayınları için "milli güvenlik" vurgusu
13:40
LGS tercihlerinde "Rota Maarif" dönemi başlıyor
Isparta gülü ekonomiye ve ihracata değer katıyor
Isparta gülü ekonomiye ve ihracata değer katıyor
FOTO FOKUS
"Doğanın muhafızları" sülünler Türkiye'nin dört bir yanına salınacak
"Doğanın muhafızları" sülünler Türkiye'nin dört bir yanına salınacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ