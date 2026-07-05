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Dünya
The Guardian 05.07.2026 11:03

Okyanusta 8 günlük ölüm kalım savaşı

Cook Adaları’nda küçük alüminyum teknesinin motoru arızalanan Junior Apiuta Apiuta, Pasifik Okyanusu’nda sekiz gün boyunca sürüklendikten sonra kurtarıldı.

Okyanusta 8 günlük ölüm kalım savaşı

11 Haziran’da Pukapuka Adası’ndan tek başına balık avına çıkan Apiuta’nın teknesinin motoru kısa süre sonra arızalandı. Hava karardıktan sonra motor tamamen durdu, rüzgar ise giderek şiddetlendi.

Açık denizde yalnız kalan Apiuta, dev dalgalar, dondurucu soğuk ve aralıksız yağmurla mücadele etti. İki kez büyük dalgalar nedeniyle denize savrulduğunu aktaran Apiuta, korkmadığını, inancını kaybetmediğini ve dua etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Yanındaki sınırlı malzemelerle hayatta kalan Apiuta, iki şişe su, bir kova, balıkçılık ekipmanları, bir kutu ve bir örtü kullandı. Yakaladığı balıkları çiğ olarak yiyen Apiuta, yağmur suyunu kovada biriktirdi, soğuktan korunmak için ise örtü ve kutudan yararlandı.

En zor kısmın okyanusun kendisini nereye sürükleyeceğini bilmemek olduğunu belirten Apiuta, umudunu kaybetmediğini söyledi. Üçüncü gün uzakta bir balıkçı teknesi gördüğünü ancak rüzgar nedeniyle ona ulaşamadığını aktardı.

Sekizinci gün bir uçak sesi duyan Apiuta, kısa süre sonra Yeni Zelanda hava kuvvetlerine ait uçağın bölge üzerinde tur attığını ve arama çalışmalarını başlattığını ifade etti.

Apiuta, bölgeye yönlendirilen Tayvanlı bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı.

Yeni Zelanda’ya götürülen Apiuta’nın ailesiyle iletişime geçtiği, durumunun iyi olduğu ve yakında evine döneceği bildirildi. Apiuta, balıkçılığa devam edeceğini ancak daha dikkatli olacağını belirtti.

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