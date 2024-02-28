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Gündem
AA 28.02.2024 16:38

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimiz vakur duruşuyla kimliğinden taviz vermedi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "28 Şubat'ta vakur duruşuyla kimliğinden ve geleceğinden taviz vermeyen aziz milletimiz, darbecileri ve destekçilerini bertaraf ederek demokrasiye sahip çıkmıştır." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Milletimiz vakur duruşuyla kimliğinden taviz vermedi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, paylaşımında şunları kaydetti:

"28 Şubat, milletin iradesini ve demokrasimizi hedef alarak toplumu nefessiz bırakmaya çalışan hazin bir süreçtir. 28 Şubat'ta vakur duruşuyla kimliğinden ve geleceğinden taviz vermeyen aziz milletimiz, darbecileri ve destekçilerini bertaraf ederek demokrasiye sahip çıkmıştır. Bu süreçte milletimiz, insan hakları ve hukuka saygının gereğini en mükemmel şekilde yerine getirerek adalet ve özgürlük mücadelesini sonuna kadar vermiştir. Ülkemizin huzur ve refahının, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin hedef alındığı 28 Şubat darbesinin yıl dönümünde hep birlikte demokrasiye, Cumhuriyet'e ve milli egemenliğe sahip çıkmaya devam ediyoruz."

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TBMM Numan Kurtulmuş 28 Şubat
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