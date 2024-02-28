Açık 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.02.2024 16:26

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Mamak esnafını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Daha evvel, 'CHP ile yan yana niye oldun, PKK'yla berabersin, teröristsin.' Şu anda da 'Sen neden CHP'yi desteklemiyorsun?' diye bir soru var. Çok zor. Ama seçmeni memnun etmek en önemlisi" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Mamak esnafını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında, partisinin Mamak Belediye Başkan adayı Hüseyin Bayındır ile Mamak'ta esnafı ziyaret etti.

Çarşı İçi Caddesi'ndeki dükkanları dolaşan Akşener, talep eden vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Ziyaret sırasında Akşener, vatandaşlarla da sohbet etti. Bu sırada bir kişi, İYİ Partinin, CHP ile ittifaktan ayrılmasına ve yerel seçimlere tek başına girmesine ilişkin tepkisini dile getirerek, "Milletvekilliğinde güzelce aldınız da niye şimdi belediye başkanlıklarında ayrılıyorsunuz?" diye sordu.

Bunun üzerine Akşener, "Biz seçtirdik zamanında kardeşim. Bugün de 'tek başımıza bir girelim, görelim' dedik. Sen vereceksen ver. Hangi milletvekilini aldık biz?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Mamak esnafını ziyaret etti

Aynı kişinin, "Cumhurbaşkanlığında, Mansur Başkanı da İmamoğlu'nu da desteklediniz. Şimdi niye desteklemiyorsunuz?" sorusuna Akşener, "Ayrı giriyoruz kardeşim. Oy vermeyin siz de." karşılığını verdi.

Meral Akşener, "Niye döndünüz?" sorusu üzerine, "Sizin için mi parti kurduk biz? Biz bu millet için parti kurduk. Vermeyin kardeşim bize oy. Gidin CHP'yi destekleyin seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfür ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sonrasında bir kasap dükkanına giren Akşener, burada kendisini bekleyen basın mensuplarına da "Hür müstakillik kadar zor, bir tarafıyla da çok kolay bir iş yokmuş. Kimseye yaranamıyorsun. Daha evvel, 'CHP ile yan yana niye oldun, PKK'yla berabersin, teröristsin.' Şu anda da 'Sen neden CHP'yi desteklemiyorsun?' diye bir soru var. Çok zor. Ama seçmeni memnun etmek en önemlisi." açıklamasını yaptı.

ETİKETLER
İyi Parti Meral Akşener Yerel Seçim 2024
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete Türkiye Yüzyılı sözümüz var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum
17:51
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemilere kapatıldı
17:38
"Kafes-49" operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
17:28
NYT, Rusya-Ukrayna savaşında CIA'in Ukrayna istihbaratına yönelik desteğine ışık tuttu
17:25
Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler, "öldürücü" kıtlık ve hastalık tehdidi altında
17:17
Mavi Vatan'ın yeni milli koruyucusu: TRAKON TARGAN
Gazze'de Filistinliler, yemek bulmak için mücadele veriyor
Gazze'de Filistinliler, yemek bulmak için mücadele veriyor
FOTO FOKUS
Hakkari'de 221 kilogram külçe altın ele geçirildi
Hakkari'de 221 kilogram külçe altın ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ