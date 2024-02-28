Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millete Türkiye Yüzyılı sözümüz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sevgili Kütahyalılar, NG Kütahya Seramik ailesinin kıymetli mensupları, işçiler ve misafirlerimiz sizleri hürmetle selamlıyorum.

Kütahya'da üretilen bu seramikler 5 kıtada 79 ülkeye ihraç ediliyor. Bugün yatırım bedeli 140 milyon euro, kapalı alanı 126 bin metrekare olan iki yeni fabrikayı daha hizmete açıyoruz. Açılan her yeni fabrika, ihracatımızda yeni bir ivme, cari açığımızın kapanmasına katkı demektir.

Fabrika çatılarına kurulan tamamı üretimde kullanılan 25 megawatt gücündeki güneş enerjisi santralleri yenilenebilir enerji alanında da örnek teşkil ediyor. Türkiye, yatırım istihdam cari fazla yoluyla büyümek zorundadır. Makro denge ile ilgili sorunları belirli alanlarda büyümeyi sürdürerek çözeceğiz.

Savunma sanayiden seramik alanına kadar ülkemizi dünyanın ende gelen tedarikçileri arasına çıkaracağız. Kütahya'daki bu ivme aynı zamanda ülkemizin Türkiye Yüzyılı'na hazırlanışının bir işaretidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NG Kütahya Seramik 100. Yıl Fabrikaları Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/4N1D5sEBGS — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 28, 2024

"Milletimize verdiğimiz her sözün takipçisi olduk"

Siyasi ve ekonomik gecikmeleri yaşamasaydık bugün çok farklı bir yerde olurduk.

2023 hedeflerimizi açıkladığımızda birileri bizimle dalga geçti, projelerimizi küçümsemişti. Bu hedeflerin önemli bir kısmını hayata geçirmiş biri olarak karşınızdayım. Türkiye Yüzyılı vizyonunu, sağlam ekonomi, adalet ve özgürlük, huzur ve güvenlik başlıkları altında milletimize sunduk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı sözümüz var. Biz birileri gibi söz verip de sonra kulağının üzerinde yatanlardan değiliz. Millete verdiğimiz her sözün takipçisi olduk.

Fabrikalarımızın hayırlı olmasını diliyoruz. Tekrarını ve tekrarını bekliyoruz. Bu eserleri ülkemize kazandıran Nafi Güral kardeşime teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle selamlıyorum.