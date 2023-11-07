TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail zulmü önlenmezse, hiçbir insan emniyette olamaz

Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, Ordu Büyükşehir Belediyesince Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreninde, memleketinde hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ordu'ya her geldiğinde daha güzel hizmetler yapıldığını görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Ordu'da yıllar içerisinde çok güzel hizmetler yapıldı. Hem merkezi hükümetimizin hem belediyelerimizin yaptığı hizmetler her türlü övgünün üstündedir. Ordu ilimizde ve ilçelerimizde yapılan hizmetlerde emeği geçen arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Türk milleti olarak iki günümüzü eşit geçiremeyiz." ifadesini kullanan Kurtulmuş, Sultan Alparslan'ın bu toprakları millete yurt olarak açtığı günden bu yana hiçbir günün keyif, huzur, rahat içerisinde geçmediğini, hep mücadeleyle, gayretle, birtakım tehdit ve meydan okumalarla geçtiğinin altını çizdi.

Kurtulmuş, bunlara rağmen Türkiye'nin hep daha ileriye gittiğini, hep daha güçlü olduğunu, milletin daha büyük hedeflere yöneldiğini söyledi.

29 Ekim 2023'ün geride kaldığını ve yeni bir dönemin kapılarının açıldığını belirten Kurtulmuş, "Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında nice zorluklardan geçtik. Şimdi Cumhuriyetimizin ikinci asrındayız. Cumhuriyetimizin ikinci asrında önümüze yeni hedefler koyacağız. Milletimizin temel özelliklerinden birisi, önüne güçlü hedefler koyar, onu gerçekleştirerek yoluna devam eder" dedi.

"Böyle insanlık olur mu?"

Kurtulmuş, son zamanlarda dünyanın gözü önünde İsrail'in büyük bir saldırganlıkla Gazze'deki masum, mazlum halkı katlettiğini, Gazze halkını tarihten silmeye çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Böyle insanlık olur mu? Altı tane birer tonluk bombayı aynı hastane etrafına atarak orada binlerce insanın şehit olmasına vesile olmuştur. Bütün uluslararası platformlarda bu insanlık dramına son verilsin, acil bir ateşkes sağlansın ve oraya insani yardımlar yapılsın diye gayret ediyoruz. İnanın ki bunu samimi olarak söylüyorum ki dünyanın her yerinde yüreği yanarak, içi sızlayarak bu soruna çözüm bulmak için tarihsel bir sorumluluk hissederek mücadele eden Türkiye'dir, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'dır, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'dır, Türkiye'nin bakanlarıdır, Türkiye'nin yetkilileridir."

"Bu ölüm makinesine 'Dur' demek isteyen çok sayıda insan sokaklara çıkıyor"

Dün olduğu gibi başta Batılı ülkeler olmak üzere birçok ülkenin bilgisayar başında bir savaş oyunu izler gibi, bir tiyatro sahnesini izler gibi Gazze'deki insanlık dramına seyirci kaldığına dikkati çeken Kurtulmuş, onun için Türkiye'nin gayretle çalışması gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, dünyanın farklı ülkelerinin başkentlerinde düzenlenen Filistin'e özgürlük yürüyüşlerine işaret eden Kurtulmuş, "Artık insanlık, 'Yeter. Yetti, buraya kadar.' diyor. Dünyanın bütün meydanlarında katil İsrail yönetimi, Netanyahu hükümeti lanetleniyor. İnşallah dünyanın dört bir yanındaki bu yükselişin, bu uyanışın dünyanın geleceği için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu görmekteyiz. İnsanlık cephesi uyanıyor. Yeryüzünde dini, ırkı ne olursa olsun, 'Yeter artık' diyen, bu ölüm makinesine 'Dur' demek isteyen, ona destek olan, kendi yöneticilerine karşı çıkan çok sayıda insan sokaklara çıkıyor" diye konuştu.

"İnsanlık eninde sonunda kazanacaktır"

Türkiye'nin 7'den 70'e haktan, insanlıktan, vicdandan ve masum, mazlum Gazze halkından yana durduğunu ortaya koyduğunu ve ortaya koymaya devam edeceğini belirten Kurtulmuş, "İnsanlık eninde sonunda kazanacaktır." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, hiçbir zulmün ilanihaye devam etmeyeceğini de vurgulayarak, "Siyonistlere şunu hatırlatmak isterim, zulüm payidar olur zannediyorlarsa dönsünler Hitler'in tarihini okusunlar, zulüm payidar olur zannediyorlarsa dönsünler Mussolini'nin tarihini okusunlar, kendilerine zulmeden, zulmederken de 'Biz dünyayı kıyamete kadar yönetiriz' zanneden Hitler'in yerinde yeller esiyor. Netanyahu'nun da yerinde yeller esecek, bu zalimlerin de yerlerinde yeller esecek" dedi.

Her alanda bu zalim, despot yönetime ve ona destek olanlara karşı mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Dünden itibaren TBMM olarak, TBMM'de kullanılan İsrail'in bu saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız, bundan sonra da almayacağız, aldıklarımızı da atacağız. Ordulu hemşehrilerim, bugünün sonuçlarından birisi de şu olsun, sizden istirhamımız, Allah rızası için sadece lanet okumak, sadece 'Şunlar şöyle olsun, böyle olsun' demek yetmez. Bu katliama destek veren şirketlerin ürünlerini bundan sonra almayacağız ve aldırmayacağız inşallah."

Konuşmasının ardından Ünye ve Fatsa ilçelerine de video konferansla bağlanarak tesislerin hayırlı olmasını dileyen Kurtulmuş, duanın ardından kurdele keserek açılışı gerçekleştirdi.