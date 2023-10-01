Hafif Sağanak Yağışlı 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.10.2023 18:02

TBMM Başkanı Kurtulmuş İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret ederek, Ankara'daki terör saldırısı dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı ziyaret etti
[Fotograf: AA]

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile ziyaret ettiği Bakan Yerlikaya'dan, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki saldırı girişimine ilişkin bilgi aldı.

Yaralanan polisler Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş için acil şifalar dileyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, saldırı girişiminin, polislerin dikkati ve kahramanca verdiği mücadeleyle önlendiğini belirtti.

Terör saldırısını şiddet ve nefretle kınadığını vurgulayan Kurtulmuş, yıllardır terörle mücadele etmiş, teröre karşı her alanda başarı kazanmış olan bir milletin evlatları olarak, terörle, teröristle ve arkasındaki bütün unsurlarla mücadelenin, her hal ve şart altında sonuna kadar devam edeceğinin mesajını verdi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan yardımcıları Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam, Münir Karaloğlu, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç de yer aldı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Numan Kurtulmuş
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:05
Paris'te Eyfel Kulesi yakınında yangın çıktı
18:51
Trabzon'da sağanak etkili oldu: Ev ve iş yerlerini su bastı
18:45
Bakan Yerlikaya'ya geçmiş olsun ziyareti
18:32
Libya, Ankara'daki terör saldırısını kınadı
18:11
ABD Ankara'daki terör saldırısını kınadı
18:02
Bağdat’ta güvenlik güçleriyle göstericiler arasında arbede
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
FOTO FOKUS
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
249 metre yüksekliğindeki baraj gövdesinde voleybol maçı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ