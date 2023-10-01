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Gündem
AA 01.10.2023 16:09

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Uzun yıllardır verdiğimiz mücadeleler neticesinde tesis ettiğimiz huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'daki terör saldırısını lanetledi.

Yaralanan polislere acil şifalar dileyen Yılmaz, şunları söyledi:

"Emniyet teşkilatımıza, Ankara halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Uzun yıllardır verdiğimiz mücadeleler neticesinde tesis ettiğimiz huzur ve güven ortamının bozulmasına yönelik hiçbir girişim başarılı olamayacaktır. Terör ve teröristle, huzurumuzu bozmaya çalışan tüm odaklarla amansız mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

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Ankara Terör Örgütü Terörle Mücadele
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