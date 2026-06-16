TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM heyetini kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı Meclis'te kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde; heyetin yürüttüğü çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temaslar ve "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen aşama değerlendirildi.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu gündemde

Görüşmede ayrıca, TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporda yer alan düzenlemeler ile sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik atılacak adımlar üzerinde duruldu.

Süreç kapsamında bugüne kadar önemli ilerlemeler kaydedildiğinin ve siyaset kurumunun üstlendiği sorumluluklar doğrultusunda kayda değer sonuçlar elde edildiğinin altı çizildi.

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" hedefinin başarıyla nihayete erdirilmesi noktasında parlamentonun rolüne dikkat çekildi. Bu kapsamda, gerekli çalışmaların Meclis çatısı altında titizlikle yürütülerek, belirlenen düzenlemelerin hayata geçirilmesinin taşıdığı kritik önem ifade edildi.