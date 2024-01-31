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Gündem
AA 31.01.2024 22:56

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Mektum ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ile görüştü
[Fotograf: AA]

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Al Mektum ile yaptığı görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından Bahreyn ve BAE ziyaretlerini tamamlayarak beraberindeki TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile Ankara’ya gitti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ile görüştü

Kurtulmuş ve beraberindeki TBMM heyetini, Dubai Al Mektum Uluslararası Havalimanı'ndan, BAE Federal Konsey Başkanı Saqr Ghobash, Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve ilgililer uğurladı.

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BAE Numan Kurtulmuş
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