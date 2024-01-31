HSK üyeliğine Çetin Arslan seçildi

HSK'da boş durumda bulunan akademisyen kontenjanından bir üyelik için Meclis'teki süreç sona erdi.
Prof. Dr. Çetin Arslan, Prof. Dr. Bayram Keskin ve Prof. Dr. Ender Ethem Atay'ın aday olarak belirlendiği seçimde milletvekilleri oy kullandı.
İlk iki tur oylamada sonuç alamayınca, ad çekme usulü ile yapılan seçimde Çetin Arslan HSK'nın yeni üyesi olarak seçildi.
Çetin Arslan kimdir?
Prof. Dr. Çetin Arslan 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
1993 yılında yüksek lisansını, 1997 yılında doktorasını tamamladı. 2009 yılında Ceza ve Ceza Muhakemesi alanında doçent, 2014 yılında aynı alanda Profesör ünvanını aldı.
HSK'nın yeni üyesi Arslan son olarak Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydı.