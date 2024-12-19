TBMM Akran Zorbalığının Araştırılması Alt Komisyonu toplandı

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan İlköğretim ile Ortaöğretim Kurumlarında Akran Zorbalığının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü başkanlığında toplandı.

Süslü, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya platformlarına ve ağlara erişiminin yasaklanmasına yönelik bir çalışma başlatıldığını anımsatarak, "Birçok ülkede gündemde olan ve çocuklarımızı ekran bağımlığından, dijital dünyanın tehlikelerinden koruyabilmek için önem arz eden sosyal medya sınırlamaları konusunda ülkemizde de çalışmaların yürütülmesi, Komisyonumuz açısından sevindirici olmuştur. Umarım bu çalışmalar faydalı kararlar ve düzenlemelerle sonuçlanır." diye konuştu.

"Koruyucu, önleyici, tedavi edici hizmetler ile danışmanlık hizmeti veriliyor"

Toplantıda sunum yapan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Hamit Harun Bağcı, akran zorbalığına ilişkin Bakanlık tarafından koruyucu, önleyici, tedavi edici hizmetler ile danışmanlık hizmeti verildiğini söyledi.

Ülke genelinde 8 bin 200 civarında aile sağlığı merkezinde 26 binin üzerinde aile hekiminin yanı sıra 700 psikolog, 605 sosyal çalışmacı ve 215 çocuk gelişimci personelle koruyucu, önleyici, psikososyal destek ve tedavi hizmetleri yürüttüklerini anlatan Bağcı, sosyal çalışmacılar tarafından çıkarılan risk haritasının, akran zorbalığı gibi sosyal sorunların yaşanma ihtimalinin fazla olacağı yerleri tespit etmelerinde yol gösterici olduğunu, bu bölgelerde diğer kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte farkındalık ve danışmanlık hizmetlerine ağırlık verildiğini belirtti.

Bağcı, "Son zamanlarda daha çok öne çıkan siber zorbalık, sözel zorbalık ve dışlanma zorbalığı gibi konularda çocukların kendilerini nasıl koruyacakları ve ailelerin desteklenmesi üzerine farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. Gençlere yönelik psikolojik dayanıklılığı güçlendirmek amacıyla 2024 yılının ilk 6 ayında 29 bin 97 gence, üniversitelerde eğitim verilmiştir. Yılın 11 ayında birinci basamak sağlık tesislerimizde de 185 bin 889 çocuk ve ailesine danışmanlık hizmeti verilmiştir." ifadesini kullandı.

Komisyonda, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Ersöz Alan ile Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği temsilcileri tarafından da akran zorbalığına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.