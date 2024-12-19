Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına operasyon: 114 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında, Gümrük İdaresi görevlilerine yönelik "menfaat sağlama" şüphesiyle yürütülen projeli soruşturma sonucunda "Zincir" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda 34 kamu görevlisi ile gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan 114 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.