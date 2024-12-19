Duman 7.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.12.2024 14:56

Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına operasyon: 114 gözaltı

Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen "Zincir" operasyonunda 114 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına operasyon: 114 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında, Gümrük İdaresi görevlilerine yönelik "menfaat sağlama" şüphesiyle yürütülen projeli soruşturma sonucunda "Zincir" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyonda 34 kamu görevlisi ile gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan 114 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Mersin Gümrük İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Göktaş: Dinamik bir nüfus yapısı oluşturmaya kararlıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:46
Rekabet Kurulu'ndan, iki yayıncılık firmasına 4,5 milyon lira ceza
15:50
Şam'daki tanık, devrilen rejim askerlerinin toplu mezarlara her gün cesetler attığını anlattı
15:39
Gazze'de can kaybı 45 bin 129'a yükseldi
15:44
Selanik'teki Atatürk Evi yeniden restore ediliyor
15:34
İşgalci İsrail askerlerinin Nablus'ta açtığı ateş sonucu biri 80 yaşında iki kişi öldü
15:05
Rusya: Donetsk'te 2 yerleşim birimi daha kontrol altına alındı
Fethiye Kalesi'ndeki buluntular 2 bin 600 yıl öncesine ışık tutuyor
Fethiye Kalesi'ndeki buluntular 2 bin 600 yıl öncesine ışık tutuyor
FOTO FOKUS
Terör örgütünde çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu
Terör örgütünde çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ