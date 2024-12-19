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Gündem
TRT Haber 19.12.2024 13:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz terörden arındırılmış bir Suriye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturum'a katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne büyük önem atfediyoruz. Temennimiz terörden arındırılmış bir Suriye." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz terörden arındırılmış bir Suriye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminde yer aldı.

Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı Açılış Oturumu ile Filistin ve Lübnan'daki Duruma İlişkin Özel Oturumu'nda konuşuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz terörden arındırılmış bir Suriye

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor.

KOBİ'lerin desteklenmesinde D-8'in mevcut imkanlarını daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini düşünüyorum.

Mısır'ın da Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylamasıyla birlikte artık çok daha geniş bir çerçevede anlaşmanın uygulanması mümkün olacaktır.

Dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'e en az gelişmiş ülkeleri de dahil ederek küresel adalet ve gelişime katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temennimiz terörden arındırılmış bir Suriye

"Temennimiz terörden arındırılmış bir Suriye"

Suriye halkının birliğe, dayanışmaya ve ülkelerini ayağa kaldırmaya ihtiyaçları var. Suriye süratle ayağa kaldırılmalı. Terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir.

D-8 olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiğine inanıyorum. Suriye'de istikrar sağlanması için çalışmaları sürdüreceğiz. Komşuları ve kardeşleri olarak buna katkı sunmaya çalışıyoruz.

Tüm dini, mezhebi ve etnik grupların yan yana sulh içinde yaşadığı terörden arındırılmış bir Suriye'nin inşası en samimi beklentimizdir.

 

"Kardeş Azerbaycan'a D-8 ailemize hoş geldiniz diyorum"

Teşkilatımızı büyütmek suretiyle etki alanını daha da genişletmek için yeni üye ve ortaklara kapımızın açık olması gerekiyor. Azerbaycan’ın teşkilatımıza üye olmasıyla birlikte bugün, dünden daha güçlüyüz.

Kardeş Azerbaycan'a D-8 ailemize hoş geldiniz diyorum.

 

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Mısır Recep Tayyip Erdoğan Son Dakika Suriye
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