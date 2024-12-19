Puslu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.12.2024 11:17

Terör örgütünde çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı.

Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, terör örgütüne 2018 yılında katılan ve 2019'da Suriye'ye geçerek Kamışlı, Haseke ve Aynularab bölgesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren M.A'yı teslim olması için ikna etti.

Terör örgütünden kaçan M.A, sınırda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin Haseke ve Kamışlı'da terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, 2021 yılında Aynularab bölgesine gönderilerek, örgütün kullandığı tünel ve sığınaklarda PYD/YPG'li teröristlere eğitim verdiği tespit edildi.

ETİKETLER
Jandarma Genel Komutanlığı PKK/YPG Şanlıurfa Suriye Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Son bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
ABD'den, Pakistan'ın balistik füze programıyla ilişkili 4 kuruluşa yaptırım kararı
12:14
Türkiye'de bölgesel kalkınma "rekabetçi iller" ile gerçekleşecek
12:05
Türkiye'den ABD'ye net terör mesajı: Terör örgütüyle görüşme söz konusu değil
12:00
Son bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi
12:04
Asgari ücret toplantısı başladı
11:57
Karadeniz'deki kalkan kotası 2,6 katına çıktı
Buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi
Buzla kaplanan Murat Nehri dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Terör örgütünde çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu
Terör örgütünde çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ