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TRT Haber 19.12.2024 12:00

Son bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 41 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylece yıl başından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 959 oldu.

Son bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 41 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 959'a yükseldi.

13 bin 745 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 218 kişi yakalandı.Yakalananlardan 3'ünün terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Yıl başından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı da 13 bin 745 oldu, engellenen kişi sayısı da 94.813’e yükseldi.

"Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, terör örgütlerine karşı önleyici ve kapsayıcı tedbirlerle Suriye'deki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Yeni bir dönemin başladığı Suriye’de mevcut durum ve tüm gelişmeler yakından takip edilmekte; Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da devam edilmektedir. Bu kapsamda; Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizi,önceliğimizin ülkemizin ve Suriye’nin güvenliğine tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün tasfiyesi olduğunu, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam edeceğimizi, Suriye’deki yeni yönetimle terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olunacağını bir kez daha vurguluyoruz".

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Milli Savunma Bakanlığı Suriye Terörle Mücadele
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