Puslu 0.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.12.2024 10:00

Bakanlık listeyi güncelledi: Sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi. Listede bir işletmenin, dana sucuk adı altında domuz etinden yapılmış ürün sattığı belirtildi.

Bakanlık listeyi güncelledi: Sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaların listesini yeniden güncelledi. Sağlığı tehdit eden ürünler ve firmaların isimleri açıklandı.

Market raflarındaki 11 bal sahte çıkarken bir kasapta satılan dana sucukta domuz eti tespit edildi.

Listede birçok zeytinyağı, bal markası yer aldı.

Zeytinyağı ve ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

Bakanlık listeyi güncelledi: Sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildi

Kıymadan bala, zeytinyağından baharata birçok üründe hile tespit edildi

Dökme hazır kıymada sakatat (taşlık), kıymalı börekte tek tırnaklı eti, dana sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildiğine yer verildi.

Bakanlık, "Havran'lı Kasap ve Sütüven Sucukları" markasında dana eti yerine domuz eti tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık listeyi güncelledi: Sucuk ve kaburgada domuz eti tespit edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Chinese Rose restoranında satılan 'dana kaburga' ürününde ise domuz eti bulunduğu belirtildi.

Güncel listeyi görmek için tıklayınız

ETİKETLER
Alo 174 Gıda Hattı Gıda Market Tarım ve Orman Bakanlığı
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:11
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Üst düzey terörist etkisiz
10:00
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 69 gözaltı
09:50
Brent petrolün varil fiyatı 72,75 dolar
09:40
Ticaret Bakanlığı bu yıl 5,2 milyar dolarlık ithal ürün denetledi
09:14
İzmir'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
09:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti
Dakar'da toz bulutları etkili oldu
Dakar'da toz bulutları etkili oldu
FOTO FOKUS
Tarihi uçuş ve pistte şükür secdesi
Tarihi uçuş ve pistte şükür secdesi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ