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Gündem
TRT Haber 19.12.2024 08:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak için özel uçak "TUR" ile Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve Mısırlı yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da

Erdoğan'a ziyaretinde, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da

D-8 üyelerine Gazze çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğine Mısır’ın başkenti Kahire’de devam edecek.

Erdoğan, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İş Birliği Teşkilatı zirvesine katılacak.

D-8 üyeleri son olarak haziran ayında İstanbul’da bir araya gelmiş, olağanüstü gerçekleştirilen zirvede ‘Gazze’ konusu ele alınmıştı.

Kahire’de gerçekleştirilecek zirvede de ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili görüşmeler yapacak

Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikili görüşmelerinde olacak. Erdoğan, zirve kapsamında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı'nın, liderlerle yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin ivmelenmesine yönelik adımlar ele alınacak. Ayrıca işgalci İsrail’in Filistin ve Lübnan’da devam eden saldırıları görüşülecek. Bölgede barış ortamının sağlanması için atılacak adımlar masada olacak.

Suriye'ye ayrı bir parantez açılacak

Görüşmelerde Suriye’de yaşanan gelişmelere de ayrı bir parantez açılacak. Bölgenin terörden arındırılması, İsrail’in olası işgallerine karşı korunması ve yeni rejimin kurulmasına dönük çalışmalar değerlendirilecek.

D-8 Zirvesi'nde, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı küresel meselelere de mercek tutulacak.

Uluslararası enerji ve gıda sektörlerinde yaşanan sorunlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik iş birliği konuları da gündemde olacak. 

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