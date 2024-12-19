54 ilde 'Siberağ-12' operasyonu: 319 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, İstanbul, İzmir, Konya, Trabzon, Gaziantep ve Samsun'un aralarından olduğu 54 ilde siber suçlara yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yurt dışı merkezli bahis ve sanal kumar alt yapısı sağlayan şirketler üzerinden, kripto varlık hizmet sağlayıcıları tespit edildi.

Yasa dışı bahis sitesi için alt yapı hizmeti satın almak amacıyla "kripto varlık transferi yapmak" suçundan savcılıklar soruşturma başlattı.

Operasyon kapsamında 319 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu, 5 adet ruhsatsız tabanca, çok miktarda döviz ve kripto varlık ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.