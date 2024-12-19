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TRT Haber 19.12.2024 10:00

MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Üst düzey terörist etkisiz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/PAJK'ın sözde sorumlusu "Nesrin Amed" kod adlı Yayla Kızılkaya'yı Suriye Kamışlı’da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Üst düzey terörist etkisiz

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan Yayla Kızılkaya'yı, Türkiye, Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı faaliyetleri sebebiyle hedef listesine aldı.

PKK'nın Suriye'deki kadın kadrolarının idaresinde görevli olan Kızılkaya, gittiği bölgelerdeki kadın kadrolarla toplantılar yapıyor ve onları teftiş ediyordu.

Kızılkaya, Suriyeli kadınlara yönelik sürdürülen ideolojik faaliyetlerin genel koordinasyonundan da sorumluydu.

Suriye halkının örgüt güdümünde yönlendirilmesi için örgütleme ve katılım faaliyetlerini de organize eden Kızılkaya, özellikle Suriye halkının örgüt ideolojisini benimsemesi, ajite edilmesi ve örgüt lehine hareket etmesini sağlamak için örgütleme eğitimleri veriyordu.

PKK/PAJK Cezire Bölge sözde genel sorumlusu Kızılkaya, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. Operasyon için en uygun zamanın oluşması ile harekete geçen MİT, Kızılkaya'yı Suriye/Kamışlı'da nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

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