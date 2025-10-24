Çok Bulutlu 14.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 24.10.2025 22:53

'Tayfun' hedefi tam isabetle vurdu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Tayfun balistik füzesinin bir test atışının daha başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

Türk savunma sanayii bünyesinde balistik füze geliştirme çalışmalarında bir başarılı test daha gerçekleştirildi.

Milli imkanlar ile Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışından görüntüler paylaşıldı. Karadan denize fırlatılan Tayfun balistik füzesi hedefini tam isabetle vurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, başarılı test atışını "sessiz bir hazırlık, tek bir an ve gökyüzüne çizilen imza" sözleriyle Nsosyal medya hesabından duyurdu.

 

Haluk Görgün, test atışı için "Güzel bir gün, başarılı bir deneme daha, Kararlı adımlarla menzil uzuyor, vuruş hassasiyeti artıyor." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Tayfun ROKETSAN Haluk Görgün Savunma Sanayii
Yeniçağa Gölü Kuş Cenneti'nde sonbahar renkleri hakim oldu
'Tayfun' hedefi tam isabetle vurdu
