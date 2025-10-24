Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
Gündem
AA 24.10.2025 19:39

Emine Erdoğan: Siirt benim için bir memleket değil, kardeşlik ve vefa demek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı "Siirtlilerle Buluşma" programına ilişkin paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan: Siirt benim için bir memleket değil, kardeşlik ve vefa demek
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Siirt'in kendisi için yalnızca bir memleket değil, kardeşlik ve vefa demek olduğunu belirtti.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aynı gökyüzü altında birleşen, farklılıklarıyla zenginleşen, barış içinde yaşayan büyük ve kadim bir aile demek. Bugün bu ailenin fertleri olan hemşehrilerimizle buluşmaktan mutluluk duydum. Ata toprağıma dair kalbimde ve hafızamda taşıdığım en güzel hatıralar, Siirtli çalışkan kadınlarımızın el emeği ürünleri ile yeniden canlandı. Memleket mirasımızı koruyan her bir Siirtli kardeşimizi gönülden tebrik ediyor, binlerce yıllık medeniyet birikimini ilelebet omuz omuza yaşatmayı diliyorum."

 

Siirt Vakfı başta olmak üzere, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, paylaşımında programa ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

OKUMA LİSTESİ