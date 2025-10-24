Çok Bulutlu 15.4ºC Ankara
AA 24.10.2025 19:58

TELE1'in yönetimi TMSF’ye devredildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada, televizyon kanalı TELE1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ TMSF'ye devredildi.

TELE1'in yönetimi TMSF’ye devredildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında, "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ'ın, TELE1 kanalının genel yayın yönetmeni olduğu, söz ve eylemleriyle birçok kez soruşturmaya ilişkin suç işlediği, kanalın fiili kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Resmi kayıtlarda ise Yanardağ'ın oğlu Alp Yanardağ'ın şirket sahibi olarak göründüğü, bu suçlarda da TELE1 kanalını kullandığı gerekçesiyle kanalın sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye sulh ceza hakimliği kararıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine karar verildi.

